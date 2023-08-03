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Казахстанка осталась с кредитом на 9 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка

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Женщина с телефоном
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Акмолинской области лишилась более 500 тысяч тенге и осталась с кредитом почти на 9 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам женщины, ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником банка, уточнив ее данные. Лже-сотрудница банка сообщила, что якобы на ее имя подано 4 заявки на кредит в сумме 15 млн тенге

"Преступница убедила женщину, что это мошенники и ей экстренно нужно провести определенные операции, чтобы отказаться от оформления кредитов", – говорится в сообщении.

После чего потерпевшая скачала на телефон приложение удаленного доступа.

"Далее с потерпевшей "работал" сообщник преступницы, который с помощью данного приложения получил доступ к личным кабинетам женщины и оформил на нее онлайн-кредиты в разных банках, а также украл 556 тысяч тенге", – добавили в ведомстве.

В МВД сообщили, что общий ущерб составил 9 млн 114 тысяч тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". В полиции добавили, что проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения преступников.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031181-kazahstanka-ostalas-s-kreditom-na-9-mln-tenge-posle-zvonka-lzhe-sotrudnika-banka/

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