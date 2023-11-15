Кредит оформили на казахстанца с инвалидностью без его ведома

В Северо-Казахстанской области на гражданина с инвалидностью неизвестные оформили кредит почти на 280 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Прокуроры в Северо-Казахстанской области выявили факт незаконного оформления кредита в размере 279 780 тенге на жителя с инвалидностью второй группы по психическому заболеванию.

В связи с этим надзорный орган подал иск в суд о признании кредитного договора недействительным.

"Решением суда требования прокурора удовлетворены, кредитный договор признан недействительным, права недееспособного лица восстановлены", – говорится на сайте областной прокуратуры.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК, проводятся следственные действия.

Согласно пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информсистемы, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 4 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.