Мужчину подозревают в убийстве жены в Кызылорде

Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Кызылорды подозревают в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти свою супругу. Преступление произошло ночью 3 августа, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Правоохранители сообщили, что избитая ночью 3 августа 27-летняя девушка скончалась от полученных тяжких телесных повреждений. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

29-летнего мужчину в итоге задержали в доме у друга, где он прятался. Он приходится погибшей супругом.

По информации стражей порядка, на момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось, что женщину убили в первую брачную ночь в Шымкенте. Подозреваемым тоже оказался ее муж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986248-muzhchinu-podozrevayut-v-ubiystve-zheny-v-kyzylorde/