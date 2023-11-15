Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Получил загородный дом: за что задержали главу управления акимата Астаны

Опубликовано:

Деньги и наручники
Деньги и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Антикор на своем брифинге озвучил подробности задержания главы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от руководителя частной компании.

Данная взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ по строительству канализационных очистных сооружений Астаны. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщил официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.

О задержании чиновника в Астане стало известно на днях.

Напомним, на прошлой неделе в Жамбылской области был вынесен приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта.

Кроме того, был вынесен приговор в отношении заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 366 УК РК (Получение взятки в значительном размере) и назначили ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Также мы рассказывали, подарок какой стоимости не является взяткой в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045846-poluchil-zagorodnyy-dom-za-chto-zaderzhali-glavu-upravleniya-akimata-astany/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.