Получил загородный дом: за что задержали главу управления акимата Астаны

Антикор на своем брифинге озвучил подробности задержания главы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от руководителя частной компании.

Данная взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ по строительству канализационных очистных сооружений Астаны. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщил официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.

О задержании чиновника в Астане стало известно на днях.

Напомним, на прошлой неделе в Жамбылской области был вынесен приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта.

Кроме того, был вынесен приговор в отношении заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 366 УК РК (Получение взятки в значительном размере) и назначили ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

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