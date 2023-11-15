Получил загородный дом: за что задержали главу управления акимата Астаны
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Антикор на своем брифинге озвучил подробности задержания главы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
"Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от руководителя частной компании.
Данная взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ по строительству канализационных очистных сооружений Астаны. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщил официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.
О задержании чиновника в Астане стало известно на днях.
Напомним, на прошлой неделе в Жамбылской области был вынесен приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта.
Кроме того, был вынесен приговор в отношении заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 366 УК РК (Получение взятки в значительном размере) и назначили ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045846-poluchil-zagorodnyy-dom-za-chto-zaderzhali-glavu-upravleniya-akimata-astany/