7 человек осудили за хищение бюджетных средств в Жамбылской области

В Жамбылской области вынесен приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, факт хищения в особо крупном размере с использованием служебного положения должностными лицами ДЮСШ №16 в пособничестве с другими лицами выявила прокуратура Меркенского района.

"Преступные деяния госслужащих установлены по результатам проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных на развитие спорта среди молодежи.

Установлено, что должностные лица произвели вывод бюджетных средств путем оплаты за непоставленный товар и не оказанные услуги", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

Так, пояснили в надзорном органе, 29 февраля 2020 года ДЮСШ произвела оплату на сумму 2 млн тенге поставщику за изготовление макетов и металлических конструкции, однако указанные виды работ не оказаны, бюджетные средства обналичены по просьбе должностных лиц спортшколы, при этом за свои услуги пособник получал 10% от общей суммы.

"В результате преступных действий ущерб государству составил свыше 16 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

10 октября 2022 года по данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрировано дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В итоге уголовное дело в отношении 7 человек направлено в суд для рассмотрения по существу.

3 ноября 2023 года приговором суда Меркенского района директор ДЮСШ и его предшественник, а также главный бухгалтер осуждены к лишению свободы от 3,5 до 7 лет с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на государственной службе.

4 пособника приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься определенной должностью сроком на 10 лет.

По уголовному делу возмещен ущерб на сумму 6,7 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.