Иностранцев задержали в Алматы по подозрению в незаконном пересечении границы

В Алматы стражи порядка задержали граждан Пакистана по подозрению в незаконном пересечении границы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Сотрудники миграционной службы Алматы при содействии представителей ДКНБ и ПС КНБ РК задержали иностранцев на территории Наурызбайского района.

"В паспортах граждан Исламской Республики Пакистан отсутствуют штампы пересечения государственной границы Республики Казахстан, то есть присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 392 УК РК", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что другие обстоятельства данного дела устанавливаются.

Добавим, что, согласно статье 392 УК РК:

умышленное незаконное пересечение госграницы вне пунктов пропуска через госграницы, а равно умышленное незаконное пересечение госграницы РК в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, -

наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет;

те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, –

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Напомним, ранее в Алматы были задержаны двое казахстанцев и один иностранец. Их подозревают в попытке переправки нелегалов через Казахстан в Европу.