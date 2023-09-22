Иностранца задержали в поезде Алматы – Ташкент по подозрению в контрабанде наркотиков

Пассажира поезда Алматы – Ташкент задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Подозреваемым оказался 61-летний гражданин Хорватии, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев, транспортными полицейскими Казахстана совместно с пограничной службой КНБ РК при патрулировании пассажирского поезда сообщением Алматы – Ташкент служебно-розыскная собака указала на одного из пассажиров вышеуказанного поезда. Подозреваемым оказался 61-летний гражданин Хорватии.

Во время обыска стражи порядка изъяли у мужчины марихуану и гашиш. По словам иностранца, данные наркотические средства он купил и хранил для личного употребления.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК РК.

В ведомстве добавили, что суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 286 УК РК, незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее разыскиваемую в России по подозрению в сбыте наркотиков женщину задержали в Актобе. При этом она показала поддельные документы гражданки РК.

Также в Алматы полицейские задержали уголовного преступника, находящегося в розыске в России.

В Актобе стражи порядка задержали гражданина России, которого 24 года разыскивают по подозрению в тройном убийстве.

Вчера стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве.

Сегодня столичные полицейские задержали еще одного гражданина Узбекистана. Его разыскивали по подозрению в убийстве, совершенном в 2019 году.