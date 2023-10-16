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Иностранцев задержали в Алматы по подозрению в незаконном обналичивании денег (видео)

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На мужчину надевают наручники
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские Алматы задержали граждан Кыргызстана по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает официальный интернет-портал МВД, стражи порядка задержали на съемной квартире в одном из ЖК Алмалинского района трех граждан Кыргызстана.

"Установлено, что в Казахстан они прибыли с целью заработка, который оказался преступным. По словам задержанных, со своим работодателем они познакомились через интернет. Таким же способом получал указания о снятии денежных средств и их дальнейшей отправке с помощью других платежных ресурсов. За эту работу иностранцы получали вознаграждение", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По информации ведомства, одним из пострадавших оказался 75-летний пенсионер. Ему позвонили лежсотрудники банка и сообщили о несанкционированной заявке на кредит, убедили его перевести свои сбережения на "безопасный счет", а затем похитили эти деньги.

"Задержанные – 1993, 1997 и 2003 годов рождения. По месту их временного проживания изъяты 39 банковских карт, четыре телефона и банковские чеки", – добавил Аханов.

В полиции отметили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершенным ранее преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041184-inostrantsev-zaderzhali-v-almaty-po-podozreniyu-v-nezakonnom-obnalichivanii-deneg-video/

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