Задержаны экс-сотрудники акимата Атырау

Арестованы бывшие руководители отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау. Их подозревают в мошенничестве, передает официальный сайт прокуратуры региона.

Должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Данный факт прокуратурой зарегистрирован по п.2 ч.4 ст.190 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Проводится досудебное расследование.

"В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в надзорном органе.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если оно совершено должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.