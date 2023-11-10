Еще двух человек приговорили к большим срокам по громкому делу о финпирамидах в Актобе

В Актобе вынесли приговор еще двум фигурантам дела о финансовых пирамидах "Гарант24", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" - обоих признали виновными, передает сайт телеканала КТК.

Двух мужчин, как сообщает телеканал, осудили за создание и руководство скандально известными финансовыми пирамидами, в которые сотни казахстанцев внесли почти 5,5 миллиарда тенге.

Потерпевшими по громкому делу проходили 400 человек. Ранее перед судом предстали 48 человек, так или иначе причастных к деятельности компаний. Все они получили разные сроки.

На оглашение приговора в этот раз пришли всего несколько потерпевших. Остальные, по всей видимости, уже не надеются вернуть деньги. В зале присутствовали также супруги подсудимых. У обоих осужденных по трое детей.

Вину мужчины не признали и заявили, что имеют массу претензий к следствию. К слову, показывать свои лица они запретили.

Тем не менее суд счел их вину доказанной.

"Назначить К. девять лет лишения свободы, С. назначить наказание в виде 11 лет. Обоих лишить права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет", - говорится в приговоре суда.

Согласно следствию, жертвами аферистов стали больше 3 тысяч жителей Актюбинской области и свыше тысячи соседней – Кызылординской. Они приносили в ломбарды наличность, а также закладывали дома и машины. Взамен вкладчикам обещали высокое вознаграждение в кратчайшие сроки. Но оставили ни с чем.

Источник: КТК

Дело финпирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард"

В феврале 2020 года сначала в Актобе, а потом и в других регионах Казахстана в полицию обратились сотни граждан, заявивших об обмане и мошенничестве.

Полиция начала проверку и провела обыски в офисах трех организаций - "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард". За обысками последовали задержания руководителей филиалов компаний, которые, к слову, пытались скрыться за границей. Одного из них задержали в Кыргызстане, другого - в Молдове.

Отмечалось, что филиалы компаний действовали во многих городах Казахстана, а их деятельность рекламировали известные артисты. На деле оказалось, что организации работали по принципу финансовой пирамиды.

По данным МВД, потерпевшими по делу стали 17 тысяч человек, ущерб составил 30 миллиардов тенге. 48 человек оказались в списке обвиняемых.

Судебный процесс по крупнейшему делу о финансовых пирамидах начался летом 2021 года в Актобе. А в августе 2022 года были вынесены приговоры подозреваемым по делу, еще одного из организаторов осудили в конце сентября минувшего года в Астане.