Вынесен приговор по громкому делу "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"

Оглашение приговора в Актобе. Фото: NUR.KZ

В Актобе вынесли приговор по громкому делу о финансовых пирамидах "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "ЕSTATE Ломбард". 48 обвиняемых получили сроки от 7 до 18 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Максимальный срок в 18 лет заключения получил уроженец Актюбинской области Жанболат Есиркепов.

Приговор зачитывали в спортзале учреждения КА-168/3 (колония-поселение).

Оглашение приговора в Актобе. Фото: NUR.KZ

Во время оглашения одной из присутствовавших женщин стало плохо, на помощь ей пришла бригада медиков.

Оглашение приговора в Актобе. Фото: NUR.KZ

Судья огласил лишь часть приговора по наказанию подсудимых. После праздников он продолжит зачитывать вердикт в части решения судьбы вещественных доказательств и исковых требований потерпевших.

Оглашение приговора в Актобе. Фото: NUR.KZ

Напомним, в феврале 2020 года сначала в Актобе, а потом и в других регионах Казахстана прошли обыски в организациях.

Позже в полиции сообщили, что "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "ЕSTATE Ломбард" - это финансовые пирамиды, где занимались незаконной деятельностью.

По данным МВД, потерпевшими по делу стали 17 тысяч человек, ущерб составил 30 миллиардов тенге. 48 человек оказались в списке обвиняемых.

Суд по крупнейшему делу о финансовых пирамидах начался летом прошлого года в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984993-vynesen-prigovor-po-gromkomu-delu-garant-24-lombard-estate-lombard-i-vygodnyy-zaym/