Осужден еще один организатор крупнейшей финпирамиды "Гарант 24 Ломбард"

Задержанный. Иллюстративное фото: Matthew Horwood / Getty Images

В Астане вынесли приговор сотруднику ТОО "Гарант 24 Ломбард" - его обвиняли по четырем статьям уголовного кодекса, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Органы уголовного преследования предъявили гражданину Ф. - бывшему сотруднику ТОО "Гарант 24 Ломбард" - обвинения по нескольким уголовным статьям:

мошенничество, совершенное преступной группой, в особо крупном размере ;

незаконное предпринимательство, совершенное преступной группой, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере, неоднократно;

создание финансовой пирамиды совершенное преступной группой с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере;

участие в организованной группе.

Уголовное дело в отношении Ф. было выделено из основного дела в связи с объявлением его в международный розыск, отметили в суде. Ранее в Актобе уже осудили 48 обвиняемых по делу о финпирамидах "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "ЕSTATE Ломбард" - всех их приговорили к срокам от 7 до 18 лет лишения свободы.

Как было установлено в суде, организаторы финпирамид обманули 228 казахстанцев, вложивших в компанию более 356 млн тенге.

"Указанные лица с целью наибольшего вовлечения вкладчиков на территории Республики Казахстан, в том числе на территории города Астаны, создали ТОО.

В социальных сетях они разместили информацию о вложении в ТОО на оснований договора минимальной суммы денег 300 тыс. тенге сроком до 3 месяцев. При составлении договора обещали ежемесячный доход от 30% до 40% от вложенной суммы.

Создав финансовую пирамиду на территории Республики Казахстан, собрав деньги от вкладчиков, присвоили их", - рассказали в суде.

Подсудимые разработали карьерную лестницу, открыли офисы в городах, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками.

Как рассказали потерпевшие в суде, агенты компании уверяли их в том, что доходы ТОО растут от вкладов в криптовалюты и в микрокредитные организации. Между тем, все три ТОО никаких инвестиционных вкладов не делали и других доходов не имели, говорится в сообщении суда.

В суде свидетели подтвердили, что обвиняемый Ф. состоял на руководящей должности в астанинском филиале, проводил собеседования при приеме на работу и регулировал всю работу филиала.

В итоге мужчину признали виновным по трем уголовным статьям и приговорили к 9 годам лишения свободы. Ему также на 10 лет запретили занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях.

Суд учел смягчающее обстоятельство - наличие у подсудимого малолетних детей.

Отмечается, что по последней статье - участие в организованной группе - подсудимого оправдали в связи с недоказанностью его вины.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990555-osuzhden-esche-odin-organizator-krupneyshey-finpiramidy-garant-24-lombard/