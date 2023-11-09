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Нурлана Масимова отказались выпустить в суд из СИЗО

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Нурлан Масимов
Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Сегодня в Павлодарском областном суде приступили к рассмотрению апелляционной жалобы бывшего начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова, его экс-заместителя и одного из предпринимателей. Самих осужденных в суд не привезли, а подключили по онлайн-связи, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

На заседании Нурлан Масимов заявил два ходатайства. В одном попросил дать дополнительное время для ознакомления с видеозаписями слушаний в суде первой инстанции. Его удовлетворили и перенесли рассмотрение дела на две недели.

Суд по делу Нурлана Масимова в Павлодаре
Суд в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

Во втором просил предоставить возможность лично, а не онлайн участвовать на процессе. Все стороны высказали свое мнение, против был только гособвинитель. В итоге Нурлан Масимов, Дамир Сиразидимов и Евгений Евкович во время рассмотрения останутся в СИЗО.

"7 месяцев почти мы сидели в суде офлайн, а здесь почему-то у суда проблема позвать подсудимого в суд. Суд построен для подсудимого. Без него нет смысла ни в судьях, ни в нас. Все вокруг подсудимого крутится, а его не хотят в суд звать, какая-то несуразица", - заявил адвокат Нурлана Масимова Дмитрий Куряченко.

Дело Нурлана Масимова

В апреле 2022 года стало известно, что бывший начальник ДП Павлодарской области объявлен в розыск. Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле того же года Нурлана Масимова задержали при попытке пересечения границы, а в декабре Антикор заявил, что уголовное дело в отношении экс-полицейского передано в суд.

Бывшего начальника ДП Павлодарской области, его заместителя и предпринимателя обвинили в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений - в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств на сумму 420 млн тенге. Однако в ходе суда стало известно, что сумма взятки составила 86 млн тенге.

10 августа 2023 года по делу был вынесен приговор. Нурлану Масимову назначили 10 лет лишения свободы, Дамиру Сиразидимову - 8 лет заключения, а бизнесмена Евгения Евкович, который, по версии следствия, давал взятки, отправили в колонию на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044888-nurlana-masimova-otkazalis-vypustit-v-sud-iz-sizo/

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