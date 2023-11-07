Житель Павлодарской области заплатит 240 тыс. тенге за ночную езду сына-подростка

Павлодарским полицейским во время ночного рейда попался 15-летний автохулиган, ездивший на «Ниве». Отца подростка оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой Polisia.kz.

По информации медиапортала МВД, в Павлодарской области за нахождение несовершеннолетних детей в ночное время вне жилища наказаны 2150 законных представителей.

«К примеру, около 01.00 полицией Майского района в селе остановлена автомашина Нива, за рулем которой находился 15-летний несовершеннолетний. За управление лицом, не имеющим права управления транспортным средством, за передачу руля, а также за нахождение сына в ночное время вне жилища, в отношении отца составлен административный материал с наложением штрафа в размере 70 МРП», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Кроме того, законных представителей еще двух подростков наказали за управление авто в ночное время суток.

Стоит отметить, что в начале года месячный расчетный показатель МРП увеличился и составил 3 450 тенге. То есть в данном случае, отец подростка-нарушителя заплатит штраф в размере 241 500 тенге.

Между тем, это не первый случай, когда ловили юных автолюбителей. В Актау 13-летний мальчик за рулем Land Cruiser Prado пытался скрыться от полиции. А в Таразе в руки полицейских попались подростки за рулем отцовских Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne. Автомобили были отправлены на штрафную стоянку.