13-летний мальчик за рулем Land Cruiser Prado пытался скрыться от полиции в Актау (видео)

Погоня. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

В Актау полицейские устроили погоню за внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого оказался 13-летний мальчик. Происходящее попало на видео. Подробности озвучиваются в Telegram-канале "Новости МВД РK".

Как рассказали правоохранители, утром 7 февраля стражи порядка на дороге между 30 и 19 микрорайонами в Актау заметили Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник двигался, не соблюдая ПДД.

При этом водитель попытался скрыться, не подчинившись требованиям полицейских об остановке машины.

С привлечением дополнительных сил вскоре автомобиль был остановлен в 30 микрорайоне.

"В ходе проверки установлено, что водителем оказался 13-летний мальчик. Сотрудники полиции передали подростка инспекторам по делам несовершеннолетних и составили административный протокол на законного представителя по ч.5 ст.612 КоАП РК", - сообщили в МВД.

Внедорожник был водворен на штрафстоянку.

Отметим, что в соответствии с ч.5 ст.612 КоАП РК передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (более 170 тыс. тенге).

Добавим, что месячный расчетный показатель (МРП) - показатель, который применяется в Казахстане для расчета ряда величин. С его помощью считают размеры пособий и выплат, некоторые налоги, штрафы, определяют категории субъектов предпринимательства.

Размер МРП определяется, исходя из ожидаемой инфляции. МРП - это удобный инструмент для государства. Вместо того, чтобы из-за инфляции и экономических факторов ежегодно менять десятки цифр в размерах налогов, штрафов и пособий, их привязали к МРП.

Согласно п.4 ст.8 Закона РК "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" месячный расчетный показатель в Казахстане в 2023 году установлен на уровне 3 450 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008561-13-letniy-malchik-za-rulem-land-cruiser-prado-pytalsya-skrytsya-ot-politsii-v-aktau-video/