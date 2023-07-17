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Водители Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser заинтересовали полицейских в Таразе

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Автомобили на улице в Таразе
Автомобили. Фото: polisia.kz

В Таразе подростков поймали за рулем отцовских Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne. Автомобили поставили на штрафную стоянку, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В разное время суток внимание полицейских Тараза привлекли двое несовершеннолетних, которые управляли автомобилями без прав.

Заметив юных водителей, стражи порядка остановили Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne. Выяснилось, что за рулем были подростки 17 и 15 лет.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия были вызваны родители каждого из несовершеннолетних. Установлено, что отцы сами периодически давали ключи сыновьям.

В отношении 17-летнего юноши составлен протокол по ч.2 ст.612 КоАП РК, а его отец привлечен к ответственности по ч.4 ст.612 КоАП РК.

На законного представителя 15-летнего подростка наложен штраф в размере 172 500 тенге (50 МРП) по ч.5 ст.612 КоАП РК. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.

Наказание за управление автомобилем без документов

Согласно ст.612 КоАП РК:

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, за исключением выданных в Республике Казахстан в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя; регистрационных документов на транспортное средство, за исключением выданных в Республике Казахстан; иных установленных законодательством документов на транспортное средство, влечет предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

2. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей. 

3. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток. 

4. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей. 

4-1. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере семидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на пятнадцать суток. 

5. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 

6. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере семидесяти месячных расчетных показателей. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028936-voditeli-porsche-cayenne-i-toyota-land-cruiser-zainteresovali-politseyskih-v-taraze/

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