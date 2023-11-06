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Экс-ректору МУИТ Дамиру Шыныбекову отменили смягчение наказания

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Дамир Шыныбеков
Дамир Шыныбеков. Фото: instagram.com/damirshynybekov

Апелляционная инстанция суда Алматинской области отменила вынесенное ранее решение о смягчении наказания бывшему ректору МУИТ Дамиру Шыныбекову, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что 3 ноября Алматинский областной суд рассмотрел частное ходатайство прокурора в отношении бывшего ректора МУИТ.

"Апелляционная инстанция отменила ранее вынесенное постановление суда о переводе в учреждение минимальной безопасности Ш., частное ходатайство прокурора удовлетворено", – говорится в сообщении.

Постановление суда направлено на исполнение в ДУИС по городу Алматы, а также по Алматинской области и области и Жетiсу.

Дело Дамира Шыныбекова

Напомним, в июне 2019 года Дамира Шыныбекова задержали по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Сообщалось, что с 2009 года он был ректором МУИТ (Международного университета информационных технологий), а в 2017 году он стал депутатом маслихата Алматы.

О том, что известно о депутате и бывшем ректоре МУИТ Дамире Шыныбекове, можно прочитать здесь.

В начале 2020 года начался суд над бывшими сотрудниками вуза.

В октябре Дамира Шыныбекова и экс-главбуха МУИТ Жанайым Спабекову признали виновными в присвоении и растрате имущества.

Как было установлено в суде, в течение 5 лет, с 2013 по 2018 годы, экс-ректор и бывший главный бухгалтер похитили 1,7 млрд тенге – они составляли фиктивные договоры с юридическими лицами, после чего обналичивали денежные средства.

Шыныбекова и Спабекову приговорили к 8 годам колонии. Их также лишили права занимать руководящие должности в области образования и науки на 5 лет.

В мае 2021 года Шыныбеков выступил в суде апелляционной инстанции, сообщив, что считает свою вину недоказанной.

Он отметил, что большая часть хищений происходила в 2016-2018 годах – 1,1 млрд тенге, но на документах того времени нет его подписей.

Однако приговор ему по большей части оставили без изменений. Позже в суде объяснили это решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044337-eks-rektoru-muit-damiru-shynybekovu-otmenili-smyagchenie-nakazaniya/

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