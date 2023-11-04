Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о крупном мошенничестве - была избрана мера пресечения в отношении блогера.

В столичной прокуратуре корреспондентам РИА Новости рассказали, что Аязу предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Вину он не признал, подчеркнули в надзорном ведомстве.

"Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход", - рассказали в прокуратуре о том, в чем подозревают блогера.

По информации правоохранителей, 8 человек заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей.

Напомним, о задержании Аяза Шабутдинова стало известно накануне. Блогер вернулся в Москву из-за границы и поехал на съемное жилье, где и произошло задержание. Его подозревают в мошенничестве.

Отметим, в марте блогерша Валерия Чекалина и ее супруг стали фигурантами уголовного дела. Супругов обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

В апреле блогер Елена Блиновская, известная по своим марафонам желаний, была задержана при попытке пересечь границу РФ. Ее также подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

А летом в России задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.