Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве

Опубликовано:

Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов. Фото: instagram.com/ayazshabutdinov

Таганский суд Москвы арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о крупном мошенничестве - была избрана мера пресечения в отношении блогера.

В столичной прокуратуре корреспондентам РИА Новости рассказали, что Аязу предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Вину он не признал, подчеркнули в надзорном ведомстве.

"Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход", - рассказали в прокуратуре о том, в чем подозревают блогера.

По информации правоохранителей, 8 человек заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей.

Напомним, о задержании Аяза Шабутдинова стало известно накануне. Блогер вернулся в Москву из-за границы и поехал на съемное жилье, где и произошло задержание. Его подозревают в мошенничестве.

Отметим, в марте блогерша Валерия Чекалина и ее супруг стали фигурантами уголовного дела. Супругов обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

В апреле блогер Елена Блиновская, известная по своим марафонам желаний, была задержана при попытке пересечь границу РФ. Ее также подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

А летом в России задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044128-blogera-millionnika-ayaza-shabutdinova-arestovali-po-delu-o-moshennichestve/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.