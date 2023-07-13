На оскорбившего детей в Казахстане трансгендера завели уголовное дело в России

Хилми Форкс. Фото: t.me/hilmi_forksi1

В России задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов, сообщила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем официальном Telegram-канале.

"На юге столицы полицейскими задержан блогер-трансгендер Хилми по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ в отношении блогера", – говорится в публикации.

Она отметила, что в отношении трансгендера была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Член Общественной палаты РФ сообщила, что блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

Также Мизулина добавила, что Хилми Форкс принес публичные извинения, однако не за то, в чем его подозревают, а за драку в одном из заведении в России.

"Завтра состоится судебное заседание, в ходе которого решится вопрос о привлечении трансгендера еще по одному делу", – добавила член Общественной палаты РФ.

Напомним, в прошлом месяце блогер-трансгендер из России Хилми Форкс побывал в Алматы и оскорбил детей на скейтплощадке. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Добавим, что по данным издания Медиаликс, блогер Хилми Форкс прославился в TikTok благодаря дружбе с еще одним известным тиктокером Дашей Корейкой. В своих видео Форкс рассказывает о своей нетрадиционной ориентации, делает макияж и носит женские вещи.

Также известно, что блогеру 28 лет, а вот его настоящее имя в Сети не указывается. В одном из роликов Форкс рассказал, что он родился в Краснодаре, а в Instagram опубликовал запись, в которой рассказал, как в возрасте 10 лет попал в детдом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028548-na-oskorbivshego-detey-v-kazahstane-transgendera-zaveli-ugolovnoe-delo-v-rossii/