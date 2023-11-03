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СМИ: Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в России по подозрению в мошенничестве

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Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов. Фото: instagram.com/ayazshabutdinov

В столице России ФСБ задержала блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве с образовательными курсами, передает "360".

Как сообщает источник издания, блогер вернулся в Москву из-за границы и поехал на съемное жилье, где и произошло задержание.

По информации издания, операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции РФ совместно ФСБ.

Также издание пишет, что дело связано с продажей образовательных курсов. Сегодня, 3 ноября, Аяз Шабутдинов планировал запустить еще один курс, обещая "научить всех желающих зарабатывать миллионы".

Добавим, что по данным издания, у блогера 1,9 млн подписчиков в Instagram. Он является основателем технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names.

"В соцсетях Аяз Шабутдинов позиционирует себя как "бывший подросток из поселка Куеда Пермского края", который выжил в бедные 1990-е, выбрался из нищеты и стал предпринимателем, инвестором и миллиардером", – говорится в публикации.

Напомним, в марте блогерша Валерия Чекалина и ее супруг стали фигурантами уголовного дела. Супругов обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

В апреле блогер Елена Блиновская, известная по своим марафонам желаний, была задержана при попытке пересечь границу РФ. Ее также подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

А летом в России задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2044034-smi-blogera-millionnika-ayaza-shabutdinova-zaderzhali-v-rossii-po-podozreniyu-v-moshennichestve/

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