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Житель Алматы стрелял из окна многоэтажки и снял это на видео: в ДП начали проверку

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Револьвер и две пули
Пистолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях появилось видео, как мужчина стреляет из пистолета в одной из многоэтажек Алматы. Ролик прокомментировали в департаменте полиции южной столицы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Один из четких пацанов мегаполиса опубликовал видео с огнестрелом в социальных сетях и с нетерпением ждет гостей", – говорится в подписи к посту.

На кадрах видно, как молодой человек заряжает пистолет и делает несколько выстрелов в воздух из окна многоэтажки.

Внимание на запись обратили представители Департамента полиции Алматы.

В комментариях к публикации полицейские сообщили, что сейчас по данному факту Управлением местной полицейской службы проводится проверка.

"Фигурант непременно будет установлен и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК", – подчеркнули стражи порядка.

Напомним, в сентябре в Астане задержали мужчину, который во время конфликта в кафе открыл стрельбу из газо-травматического пистолета. Полиция начала расследование по данному факту.

Кроме того, вечером 4 сентября в соцсетях появилась информация о перестрелке возле одного из алматинских ресторанов.

Позже в УОЗ сообщили, что в Центральную городскую клиническую больницу поступило два пациента. Один из них с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. Также у него диагностировано огнестрельное сквозное ранение левой голени.

Второй пациент поступил в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным пулевым ранением брюшной полости.

А в конце октября сообщалось, что в Темиртау правоохранители пресекли деятельность маргинальной молодежи, негативно влияющей на оперативную обстановку региона. У подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, пистолет, боеприпасы и запрещенные вещества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043731-zhitel-almaty-strelyal-iz-okna-mnogoetazhki-i-snyal-eto-na-video-v-dp-nachali-proverku/

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