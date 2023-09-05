Перестрелка в Алматы: о состоянии пострадавших рассказали медики

Врачи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке, произошедшей ночью в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в УОЗ сообщили, что два пациента поступили в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них - с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. Также у него диагностировано огнестрельное сквозное ранение левой голени.

Он госпитализирован в отделение нейрохирургии, состояние на сегодняшний день стабильное, врачи готовят его к операции на голову.

"Второй пациент поступил в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным пулевым ранением брюшной полости. Внутрибрюшное кровотечение тяжелой степени тяжести. Постгеморрагический-болевой шок. Сквозное огнестрельное пулевое ранение в области правой кисти", - рассказали в УОЗ.

В управлении добавили, что второму пациенту в экстренном порядке было проведено оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности и остановкой брюшного кровотечения. Сейчас он находится в отделении хирургии, состояние пациента стабильное тяжелое.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о перестрелке, произошедшей ночью в центре Алматы. Ситуацию прокомментировало МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035359-perestrelka-v-almaty-o-sostoyanii-postradavshih-rasskazali-mediki/