Спецоперация в Карагандинской области: пресечена деятельность маргинальной молодежи

22 октября сотрудниками УБОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность маргинальной молодежи в Темиртау, негативно влияющей на оперативную обстановку региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий задокументирована криминальная деятельность подозреваемых и добыты доказательства их причастности к ряду тяжких преступлениям, в том числе в общественных местах.

"При задержании членов группы проведены более 21 обыска, изъято огнестрельное оружие (обрез), травматический пистолет, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества.

Всего в полицию доставлено 21 лицо, в отношении 8 фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям: "Вымогательство", "Хулиганство" и "Хранение огнестрельного оружия", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

Толковый словарь Кузнецова дает следующее определение слову "маргинал": в социологии - тот, кто утратил прежние социальные нормы поведения и не приспособился к новым условиям жизни (обычно о представителях национальных меньшинств, мигрантах, выходцах из деревни); или тот, кто не признает общепринятых моральных норм и правил поведения.

Добавим, что по статье "Вымогательство" предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, за хулиганство - до 7 лет, за незаконное хранение огнестрельного оружия, если речь идет о преступной группе, - до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.