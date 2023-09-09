Астанчанин стал стрелять из пистолета во время конфликта возле кафе

Полицейские Астаны взяли под стражу мужчину, который применил оружие во время конфликта возле одного из кафе, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В ходе ОПМ "Кару" сотрудниками УБОП и криминальной полиции был установлен 31-летний мужчина, По информации полицейских, задержанный в ходе конфликта возле столичного кафе применил оружие.

Специалистами было установлено, что пистолет является газо-травматическим калибра 45 RUBBER, МР-80-13Т.

По факту проводится досудебное расследование.

Еще при проведении ОПМ в ходе обыска салона авто марки "ВАЗ-2115", которое принадлежит 38-летнему астанчанину, была изъята крупная партия наркотика мефедрон.

Изъятые наркотики. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Вещество было упаковано в полиэтиленовые свертки в количестве 435 штук.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что задержанные были водворены в ИВС.

Согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.