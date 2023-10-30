Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Иностранку, находившуюся в розыске за госдолг, задержали в Алматы

Опубликовано:

Полицейский держит за руку задержанную
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Гражданку Кыргызстана, находившуюся в розыске с 2019 года за госдолг, задержали алматинские полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации миграционной службы южной столицы, женщина была объявлена судебным исполнителем в межгосударственный розыск в 2019 году по результатам гражданского судопроизводства по иску УГД по Медеускому району Алматы.

Однако после того, как иностранка снова заехала в Казахстан и даже планировала получить вид на жительство, стражи порядка ее задержали.

Задержанная
Задержанная. Фото: polisia.kz

Как сообщили в ведомстве, женщину передали судебным исполнителям для принятия решения в рамках исполнительного производства.

Напомним, ранее в Алматы стражи порядка задержали граждан Пакистана по подозрению в незаконном пересечении границы.

Также полицейские выявили в Восточно-Казахстанской области трех гражданок Таиланда, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения.

На прошлой неделе гражданина России за рулем Opel Astra задержали в пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области. Он находился в состоянии наркотического опьянения. По решению суда он был арестован на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043241-inostranku-nahodivshuyusya-v-rozyske-za-gosdolg-zaderzhali-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.