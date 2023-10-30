Иностранку, находившуюся в розыске за госдолг, задержали в Алматы

Гражданку Кыргызстана, находившуюся в розыске с 2019 года за госдолг, задержали алматинские полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации миграционной службы южной столицы, женщина была объявлена судебным исполнителем в межгосударственный розыск в 2019 году по результатам гражданского судопроизводства по иску УГД по Медеускому району Алматы.

Однако после того, как иностранка снова заехала в Казахстан и даже планировала получить вид на жительство, стражи порядка ее задержали.

Задержанная. Фото: polisia.kz

Как сообщили в ведомстве, женщину передали судебным исполнителям для принятия решения в рамках исполнительного производства.

Напомним, ранее в Алматы стражи порядка задержали граждан Пакистана по подозрению в незаконном пересечении границы.

Также полицейские выявили в Восточно-Казахстанской области трех гражданок Таиланда, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения.

На прошлой неделе гражданина России за рулем Opel Astra задержали в пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области. Он находился в состоянии наркотического опьянения. По решению суда он был арестован на 15 суток.