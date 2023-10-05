Массажистки из Таиланда заинтересовали полицейских ВКО

Полицейские выявили в Восточно-Казахстанской области трех гражданок Таиланда, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, иностранки оказывали услуги оздоровительного массажа.

В настоящее они привлечены к административной ответственности по ч.5 ст.517 КоАП РК.

"Работодатель, принявший на работу незаконных мигрантов, также понес наказание в виде административной ответственности с наложением штрафа в размере 30 МРП (103 500 тенге)", - отметил начальник УМС ДП ВКО Нурлан Женисканов.

В миграционной службе предупредили, что трудовая деятельность временно пребывающих иностранных граждан в Казахстане без получения разрешения уполномоченного органа запрещена.

Добавим, что согласно ч.5 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей (86 250 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.