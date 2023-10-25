Россиянина задержали в пункте пропуска через границу и арестовали в ЗКО

Гражданина России за рулем Opel Astra задержали в пункте попуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области. По решению суда он был арестован на 15 суток, передает "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, административное дело по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения рассмотрел суд №2 района Байтерек.

Из материалов дела следует, что 16 сентября около полуночи на таможенном пропускном пункте "Сырым" был задержан гражданин России за рулем Opel Astra. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину мужчина признал.

Постановлением суда иностранца арестовали на 15 суток. Также он лишен водительского удостоверения сроком на семь лет.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.