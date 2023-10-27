Уголовное дело оправданного Каната Жумабаева вновь направили в суд

Уголовное дело в отношении оправданного судом экс-руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области Каната Жумабаева направлено на новое рассмотрение. Об этом заявил руководитель Антикоррупционной службы региона Шамурайт Шаменов, передает Lada.kz.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК рассмотрела уголовное дело, поступившее 10 октября 2023 года по запросу Генеральной прокуратуры РК.

Постановлением в отношении Каната Жумабаева приговор Актауского городского суда от 26 мая 2023 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда от 12 июля 2023 года отменены. Уголовное дело вновь направлено на новое судебное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Мангистауского областного суда", - сообщил Шамурайт Шаменов.

Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. Это произошло прямо на рабочем месте, когда он работал руководителем Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Чиновник находился под следствием почти девять месяцев. В мае 2023 года в отношении него вынесен оправдательный приговор.

В июле стало известно, что он вернулся на свою должность, а недавно появилась информация, что Канат Жумабаев покинул пост руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области. Вместо него был назначен Максат Мукаш.