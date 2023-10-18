Оправданный судом глава управления спорта Канат Жумабаев покинул свою должность

Оправданный судом руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, который вернулся на свою должность три месяца назад, покинул пост. Информацию об этом подтвердили в акимате региона, передает Lada.kz.

Канат Жумабаев больше не занимает должность руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По какой причине госслужащий покинул пост, не сообщается.

Информацию о кадровых перестановках в ведомстве подтвердили в акимате региона, сообщив, что управление временно возглавил чемпион мира по дзюдо Айбек Имашев.

Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. Это произошло прямо на рабочем месте, когда он работал руководителем Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Чиновник находился под следствием почти девять месяцев. В мае 2023 года в отношении него вынесен оправдательный приговор.

В июле стало известно, что он вернулся на свою должность.

"Канат Жумабаев вернулся официально к работе 19 июля 2023 года", - пояснили тогда в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Его назначили главой управления физической культуры и спорта в 2001 году.