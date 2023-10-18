Оправданный судом глава управления спорта Канат Жумабаев покинул свою должность
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Оправданный судом руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, который вернулся на свою должность три месяца назад, покинул пост. Информацию об этом подтвердили в акимате региона, передает Lada.kz.
Канат Жумабаев больше не занимает должность руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По какой причине госслужащий покинул пост, не сообщается.
Информацию о кадровых перестановках в ведомстве подтвердили в акимате региона, сообщив, что управление временно возглавил чемпион мира по дзюдо Айбек Имашев.
Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. Это произошло прямо на рабочем месте, когда он работал руководителем Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.
Чиновник находился под следствием почти девять месяцев. В мае 2023 года в отношении него вынесен оправдательный приговор.
В июле стало известно, что он вернулся на свою должность.
"Канат Жумабаев вернулся официально к работе 19 июля 2023 года", - пояснили тогда в пресс-службе акимата Мангистауской области.
Его назначили главой управления физической культуры и спорта в 2001 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2041579-opravdannyy-sudom-glava-upravleniya-sporta-kanat-zhumabaev-pokinul-svoyu-dolzhnost/