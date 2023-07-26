Оправданный руководитель управления Канат Жумабаев вернулся к работе

Канат Жумабаев. Фото: акимат Мангистауской области

Оправданный по приговору суда Канат Жумабаев вернулся на должность руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает Lada.kz.

Канат Жумабаев снова занял пост руководителя управления и уже проводит рабочие мероприятия.

"Канат Жумабаев вернулся официально к работе 19 июля 2023 года", - пояснили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. Это произошло прямо на рабочем месте, когда он работал руководителем Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Чиновник находился под следствием почти девять месяцев. В мае 2023 года в отношении него вынесен оправдательный приговор.

По информации официального сайта акимата Мангистауской области, Канат Кошкарбаевич родился в 1976 году в городе Форт-Шевченко. Имеет три высших образования по специальностям: тренер по спорту, преподаватель физической культуры, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1999 году тренером группы дзюдо и казакша курес в ДЮСШ Тупкараганского района.

В 2001 году стал заместителем директора ДЮСШ Тупкараганского района по дзюдо и казакша курес.

До 2015 года занимал различные должности в отделе физической культуры и спорта, в том числе и пост начальника отдела. Затем стал руководителем Актауского отдела физической культуры и спорта.

С 2019 года работал заместителем руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области. А в 2001 году был назначен главой этого ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030119-opravdannyy-rukovoditel-upravleniya-kanat-zhumabaev-vernulsya-k-rabote/