В Актау оправдали экс-главу облспорта Каната Жумабаева

Канат Жумабаев. Фото: акимат Мангистауской области

Бывшего руководителя Управления спорта и физической культуры Мангистауской области Каната Жумабаева оправдали - почти девять месяцев он находился под следствием, пишет Lada.kz.

В пресс-службе областного суда корреспондентам пояснили, что судебный процесс в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры Каната Жумабаева проходил в Актауском городском суде.

В отношении экс-чиновника вынесли оправдательный приговор.

Отмечается, что Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев.

По информации издания, исполнительный директор футбольного клуба "Каспий" Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.

Издание пишет, что Жумабаев был задержан в августе 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. Его задержали на рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Согласно данным на официальном сайте областного акимата, в 2021 году Канат Жумабаев был назначен главой управления физкультуры и спорта региона.

До 2015 года занимал различные должности в отделе спорта культуры, физической культуры и спорта, в том числе и должность начальника отдела. В 2015 году стал руководителем Актауского отдела физической культуры и спорта.

С 2019 года работал заместителем руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Если же преступление совершается лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, то оно наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022199-v-aktau-opravdali-eks-glavu-oblsporta-kanata-zhumabaeva/