Более 5,5 млрд тенге долгов выплатили бывшие собственники Риддерской ТЭЦ

Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, станция по производству тепловой энергии передана на безвозмездной основе в государственную собственность без долгов.

Напомним, ранее в АФМ сообщили, что в Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ. Их подозревают в хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, с ущербом для государства в сумме 4,1 млрд тенге.

"Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение средств, предназначенных для ремонтных работ.

В период с 2018 по 2022 годы бывшими должностными лицами Риддерской ТЭЦ использованы фиктивные договоры с компаниями о выполнении работ по научно-техническим услугам, капитальному ремонту котлов, тепловых сетей и турбогенераторов, а в уполномоченный орган представлялись поддельные отчеты", - заявили в ведомстве.

Также в июле этого года стало известно, что сотрудники АФМ по подозрению в хищении 2,5 млрд тенге задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" и экс-президента предприятия.

Недавно глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что ТЭЦ переходит в коммунальную собственность акимата за 1 тенге.