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Экс-аким Актюбинской области, находившийся в СИЗО, объявил голодовку

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Ермек Имантаев
Ермек Имантаев. Кадр из видео: КТК

В Актюбинской области идет судебное разбирательство в отношении бывшего главы региона Ермека Имантаева. Неделю назад он объявил голодовку, передает сайт телеканала КТК.

Как заявила супруга Ермека Имантаева, он уже седьмые сутки отказывается от еды и воды. У экс-чиновника, по ее словам, уже начались проблемы со здоровьем. Из-за этого Имантаев не мог присутствовать на процессе, и судебное заседание вчера пришлось отменить.

"Я была в СИЗО у своего супруга Имантаева Ермека Жетписбаевича. И увидела, как его вынесли на носилках. Состояние критическое, он еле разговаривает. Но он находится в здравом уме и настаивает на доследовании его уголовного дела. Почему он пошел на этот шаг – потому что полное бесправие чувствует человек", – заявила Лейла Имантаева.

По данным телеканала, 56-летнего Ермека Имантаева обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества. По данным следствия, экс-аким Актюбинской области незаконно продал земельный участок в элитном районе. При этом цена на землю была ниже кадастровой стоимости. Ущерб оценивают более чем в 100 миллионов тенге.

Сам Имантаев отрицает вину и требует, чтобы дело вернули на дополнительное расследование.

Отмечается, что регионом он управлял в 2002-2004 годах, а с поста акима ушел после многочисленных скандалов: на него жаловались бизнесмены.

В 2019 году, как сообщает телеканал, Имантаев вернулся в Актобе, но уже на должность руководителя местного СПК. Именно в то время он, как считает следствие, и совершил незаконную сделку.

"Он хочет объективного, во-первых, рассмотрения. Мы неоднократно заявляли ходатайство о направлении дела для обеспечения дополнительного расследования в связи с тем, чтобы привлечь дополнительных лиц, подозреваемых, чтобы ответственность понесли все. Это дело только на нем одном зациклено", – подчеркнул адвокат обвиняемого Даурен Алданиязов.

Источник: КТК

Дело экс-акима Актюбинской области

Напомним, об аресте Ермека Имантаева стало известно в феврале этого года. Тогда в суде рассказали, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 4 статьи 361 УК РК).

С 2002 по 2004 годы он был акимом Актюбинской области, после чего стал госинспектором Государственный инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

С 2010 года трудился в различных структурах в Астане. В ноябре 2019 года вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК, где он проработал до марта 2021 года.

Как считает гособвинение, Ермек Имантаев, будучи главой СПК "Актобе", незаконно по заниженной цене продал предпринимателям землю в строящемся микрорайоне. Ущерб государству оценили в 130 млн тенге.

Сначала ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, позже статью переквалифицировали на присвоение или растрату чужого имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

При этом отмечалось, что адвокаты экс-чиновника ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Однако подсудимого оставили в СИЗО.

В начале сентября обвиняемый экс-аким Актюбинской области попросил помощи у СМИ.

"Я 7 месяцев незаконно сижу в тюрьме. 7 месяцев мне не давали делать операцию на сердце, я боролся за свою жизнь. Меня держат в этой душегубке, где нет условий. Я с больным сердцем еле выдерживаю эти поездки, меня не отпускают под домашний арест. Такой у нас гуманизм. Я прошу вас, помогите мне защитить свою честь и репутацию", – обращался Ермек Имантаев к журналистам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039613-eks-akim-aktyubinskoy-oblasti-nahodyaschiysya-v-sizo-obyavil-golodovku/

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