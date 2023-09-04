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"7 месяцев держат в душегубке": экс-аким Актюбинской области попросил помощи

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Ермек Имантаев
Ермек Имантаев. Фото: NUR.KZ

Обвиняемый в преступлении экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев попросил помощи у СМИ. Сегодня его сторонники пригласили на судебный процесс журналистов, заинтриговав их тем, что у экс-чиновника есть громкое заявление, передает корреспондент NUR.KZ.

Однако перед началом суда обвиняемый извинился перед журналистами и заявил, что заявления пока не будет.

"Я хотел сегодня сделать громкое заявление, но мой адвокат не советует этого делать, чтобы не помешать процессу. Поэтому суд идет своим чередом и настанет время, когда я объясню, почему это произошло со мной. Заявление свое отложу на некоторое время.

Это дело было закрыто, было неотмененное постановление о закрытом деле. Имея постановление о закрытом деле, открывают новое дело и меня арестовывают. Это грубейшее нарушение УПК.

Я 7 месяцев незаконно сижу в тюрьме. 7 месяцев мне не давали делать операцию на сердце, я боролся за свою жизнь. Меня держат в этой душегубке, где нет условий. Я с больным сердцем еле выдерживаю эти поездки, меня не отпускают под домашний арест. Такой у нас гуманизм. Я прошу вас, помогите мне защитить свою честь и репутацию", - обратился Ермек Имантаев к журналистам.

Дело экс-акима Актюбинской области

Об аресте Ермека Имантаева стало известно в феврале текущего года. Тогда в суде рассказали, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 ст.361 УК РК).

Он с 2002 по 2004 годы был акимом Актюбинской области, после этого стал госинспектором Государственный инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

С 2010 года он трудился в различных структурах в Астане. В ноябре 2019 года вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК, где он проработал до марта 2021 года.

Как считает гособвинение, Ермек Имантаев, будучи главой СПК "Актобе", незаконно по заниженной цене продал предпринимателям землю в строящемся микрорайоне. Ущерб государству оценили в 130 млн тенге.

Сначала ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, позже статью переквалифицировали на присвоение или растрату чужого имущества в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК РК).

При этом адвокаты экс-чиновника ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Однако подсудимого оставили в СИЗО.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их должностным лицом, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035210-7-mesyatsev-derzhat-v-dushegubke-eks-akim-aktyubinskoy-oblasti-poprosil-pomoschi/

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