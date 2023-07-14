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Экс-акима Актюбинской области не выпустили из СИЗО

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Ермек Имантаев
Ермек Имантаев. Фото: spk-aktobe.kz

Суд №2 города Актобе отказал в ходатайстве адвокатов экс-акима Актюбинской области, бывшего председателя СПК "Актобе" Ермека Имантаева об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает МИА "Казинформ".

В феврале 2023 года Ермек Имантаев, в настоящее время обвиняемый по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), был арестован и находится в СИЗО Актобе.

Адвокаты подсудимого в ходе предварительных слушаний ходатайствовали о том, чтобы дело вернули на дополнительное расследование и изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с ухудшением здоровья и перенесенной операцией на сердце.

Сегодня суд отказал в удовлетворении ходатайств. В частности, по мнению суда, недочеты, указанные адвокатами подсудимого, не являются существенными и не препятствуют главному судебному разбирательству. А справка, выданная врачом СИЗО от 12 июля 2023 года, свидетельствует о том, что бывший чиновник может находиться под стражей.

"Меру пресечения "содержание под стражей" оставить прежнюю. Но в дальнейшем, если состояние здоровья подсудимого будет ухудшаться, суд может рассмотреть ходатайство заново", - отметил председательствующий.

Напомним, об аресте экс-акима Актюбинской области стало известно в феврале текущего года. Тогда в суде рассказали, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 ст.361 УК РК).

Ермек Имантаев с 2002 по 2004 годы был акимом Актюбинской области, после этого стал госинспектором Государственный инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

С 2010 года он трудился в различных структурах в Астане. В ноябре 2019 года вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК, где он проработал до марта 2021 года.

Как считает гособвинение, Ермек Имантаев, будучи главой СПК "Актобе", незаконно по заниженной цене продал предпринимателям землю в строящемся микрорайоне. Ущерб государству оценили в 130 млн тенге.

Сначала ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, позже статью переквалифицировали на присвоение или растрату чужого имущества в особо крупном размере.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их должностным лицом, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028711-eks-akima-aktyubinskoy-oblasti-ne-vypustili-iz-sizo/

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