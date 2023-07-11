Прошел суд по делу экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева

Ермек Имантаев. Кадр из видео: astanatv.kz

Состоялось заседание суда по делу бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева. Его обвинят в растрате имущества в бытность главой СПК "Актобе", передает телеканал "Астана".

Экс-глава Актюбинской области Ермек Имантаев предстал перед судом. Однако, по данным телеканала, судебные разбирательства на этот раз перенесли, так как сторона защиты нашла в деле нестыковки.

С февраля Имантаев находится под стражей по обвинению в превышении служебных полномочий. Предполагается, что он совершил преступление на посту руководителя СПК "Актобе" с 2019 по 2021 годы.

Гособвинение считает, что бывший чиновник незаконно по заниженной цене продал предпринимателям землю в строящемся микрорайоне. Ущерб государству оценили в 130 миллионов тенге.

Однако, как отмечает телеканал, позже статью переквалифицировали, и сейчас подсудимому вменяют присвоение и растрату чужого имущества в особо крупном размере.

Сообщается, что адвокат Имантаева ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест из-за того, что в мае подсудимый перенес операцию на сердце. Сторона защиты также просит вернуть дело на доследование.

"Установить, каким образом участки многоэтажной застройки в микрорайоне Батыс-3 реализованы третьим лицам, кто получил денежные средства, тем самым установить причинно-следственную связь между умыслом Имантаева и наступившим последствием в настоящее время не представляется возможным. Для этого требуется провести выемку и осмотр телефонов всех лиц, причастных к реализации участков после их замены, установить их имущество, которое было приобретено в указанный период, либо банковские счета", – заявил адвокат подсудимого Дидар Берикбол.

Тем не менее, как пишет портал "Диапазон", гособвинитель подчеркнул, что состояние здоровья обвиняемого не мешает ему находиться в СИЗО.

Судья отложил судебный процесс и дал прокурору время для подготовки ответов на ходатайства защитников, в том числе и по вопросу дальнейшей меры пресечения.

По данным издания, Ермек Имантаев родился в 1967 году в Мугалжарском районе, окончил Московскую финансовую академию по специальности экономист.

С 2002 по 2004 год был акимом Актюбинской области, сменив на этом посту Аслана Мусина. В 2004 году он ушел в отставку.

20 ноября 2019 года Имантаев стал председателем правления СПК "Актобе", а в марте 2021 года покинул эту должность.

Отметим, что наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества прописано в статье 189 УК РК.

Так, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2, назначается штраф от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028272-proshel-sud-po-delu-eks-akima-aktyubinskoy-oblasti-ermeka-imantaeva/