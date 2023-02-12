Экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева арестовали

Ермек Имантаев. Фото: Facebook/Ермек Имантаев

Арестован бывший аким Актюбинской области Ермек Имантаев - он возглавлял регион в 2002-2004 годах, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Экс-акима подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Постановлением специализированного следственного суда Актобе от 10 февраля в отношении И., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2023 года",- сообщили корреспондентам в судебном органе.

Отмечается, что данное постановление еще не вступило в законную силу.

Стоит отметить, что в свое время Имантаев работал в Администрации президента РК, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С ноября 2019 года по март 2021 года возглавлял АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009056-eks-akima-aktyubinskoy-oblasti-ermeka-imantaeva-arestovali/