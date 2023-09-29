Экс-главу управления земельных отношений арестовали в Алматы

Экс-руководитель управления земельных отношений Алматы подозревается в коррупции. Сообщается, что ущерб государству составил 180 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционная служба по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличила экс-руководителя управления земельных отношений Алматы.

Его подозревают в пособничестве предпринимателям в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.

Как отметили в Антикоре, в результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на сумму 180 млн тенге.

С санкции суда его заключили под стражу, продолжается досудебное расследование.

Согласно статье 201 УПК, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, вчера представители столичной антикоррупционной службы сообщили о нарушениях в компании "Елорда Құрылыс Компаниясы" на 339 млн тенге.

Перед этим стало известно о задержании главы областного филиала "Аграрной кредитной корпорации" – его заподозрили в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей.

Также недавно у Антикора появился Telegram-бот, куда казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции.

К слову, с 15 сентября этого года в стране вступили в силу новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции.

Так, например, казахстанцы, сообщившие о коррупции на сумму менее 1 000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год) могут получить вознаграждение от 103 тыс. до 345 тыс. тенге. А если сумма взятки превысит 1000 МРП, то вознаграждение составит 10% от суммы самой взятки или причиненного ею ущерба. При этом максимальная награда не может превысить 4 000 МРП или 13,8 млн тенге.