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Нарушения на 339 млн тенге выявил Антикор в работе "Елорда Құрылыс Компаниясы"

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в столичной антикоррупционной службе рассказали о нарушениях в компании "Елорда Құрылыс Компаниясы", передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане Шаттык Утеев в Службе коммуникаций города Астаны сообщил, что с начала года ведомством проведено три внешних анализа коррупционных рисков в таких сферах, как земельные ресурсы и проблемные объекты строительства.

"По их результатам были вскрыты многочисленные системные коррупционные риски, а также факты, имеющие признаки уголовных правонарушений. К примеру, в деятельности ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", созданном для решения проблем пострадавших дольщиков, выявлены факты принятия завышенных цен и объемов работ на общую сумму 339 млн тенге.

Также установлена переплата одному из инвесторов (ТОО "Алвис") за выполненные работы в размере 871 млн тенге", – заявил спикер.

Добавим, что по информации на сайте компании, задачей ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" является проведение комплекса мероприятий по финансированию и обеспечению завершения строительства проблемных объектов или планируемого к строительству объектов долевого строительства, а также возврат средств, выделенных на антикризисные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038581-narusheniya-na-339-mln-tenge-vyyavil-antikor-v-rabote-elorda-qurylys-kompaniyasy/

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