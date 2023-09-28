Нарушения на 339 млн тенге выявил Антикор в работе "Елорда Құрылыс Компаниясы"

Сегодня в столичной антикоррупционной службе рассказали о нарушениях в компании "Елорда Құрылыс Компаниясы", передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане Шаттык Утеев в Службе коммуникаций города Астаны сообщил, что с начала года ведомством проведено три внешних анализа коррупционных рисков в таких сферах, как земельные ресурсы и проблемные объекты строительства.

"По их результатам были вскрыты многочисленные системные коррупционные риски, а также факты, имеющие признаки уголовных правонарушений. К примеру, в деятельности ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", созданном для решения проблем пострадавших дольщиков, выявлены факты принятия завышенных цен и объемов работ на общую сумму 339 млн тенге.

Также установлена переплата одному из инвесторов (ТОО "Алвис") за выполненные работы в размере 871 млн тенге", – заявил спикер.

Добавим, что по информации на сайте компании, задачей ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" является проведение комплекса мероприятий по финансированию и обеспечению завершения строительства проблемных объектов или планируемого к строительству объектов долевого строительства, а также возврат средств, выделенных на антикризисные меры.