Россиянина, находящегося в розыске, задержали в Алматы

В Алматы полицейские задержали уголовного преступника, находящегося в розыске в России, об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Полиция Алматы проводит региональную отработку “Наемник”.

В ходе проведения операции был задержан уголовный преступник, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, который разыскивался полицейскими Самарской области.

Кроме того, по данным полицейских, за четыре дня проведения ОПМ к административной ответственности привлечено 695 нарушителей миграционного законодательства.

"В частности, за нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 209 иностранцев, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафованы 122 принимающих юридических и физических лица.

Вместе с тем, в приемник-распределитель ДП водворено 206 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность.

За пределы Казахстана по решению суда выдворено 34 иностранца", – рассказал начальник управления миграционной службы ДПАлматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что полицейские Алматы установили более 800 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РК. Почти у половины не было документов.

Отметим, что согласно статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.