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Находящегося в розыске иностранца задержали в Талдыкоргане

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, полицейские установили местонахождение 31-летнего иностранца, числившегося в межгосударственном розыске. Согласно ориентировке, мужчину искали более одного года правоохранители Узбекистана по подозрению в крупном мошенничестве.

"Мужчина был задержан в одном из частных домов областного центра. Сейчас задержанный помещен под стражу. Информация о его поимке уже направлена в МВД РК", – сообщили в отделе розыска УКП ДП области Жетісу.

В полиции добавили, что стражи порядка со вчерашнего дня задержали пять числившихся в розыске подозреваемых, из них – двое иностранцев, разыскиваемых правоохранительными органами соседних стран. Кроме того, полицейские нашли четырех пропавших без вести людей.

Напомним, ранее разыскиваемую в России по подозрению в сбыте наркотиков женщину задержали в Актобе. При этом она показала поддельные документы гражданки РК.

Также в Алматы полицейские задержали уголовного преступника, находящегося в розыске в России.

Вчера в Актобе стражи порядка задержали гражданина России, которого 24 года разыскивают по подозрению в тройном убийстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037603-nahodyaschegosya-v-rozyske-inostrantsa-zaderzhali-v-taldykorgane/

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