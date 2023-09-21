Находящегося в розыске иностранца задержали в Талдыкоргане
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Стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как сообщили в ведомстве, полицейские установили местонахождение 31-летнего иностранца, числившегося в межгосударственном розыске. Согласно ориентировке, мужчину искали более одного года правоохранители Узбекистана по подозрению в крупном мошенничестве.
"Мужчина был задержан в одном из частных домов областного центра. Сейчас задержанный помещен под стражу. Информация о его поимке уже направлена в МВД РК", – сообщили в отделе розыска УКП ДП области Жетісу.
В полиции добавили, что стражи порядка со вчерашнего дня задержали пять числившихся в розыске подозреваемых, из них – двое иностранцев, разыскиваемых правоохранительными органами соседних стран. Кроме того, полицейские нашли четырех пропавших без вести людей.
Напомним, ранее разыскиваемую в России по подозрению в сбыте наркотиков женщину задержали в Актобе. При этом она показала поддельные документы гражданки РК.
Также в Алматы полицейские задержали уголовного преступника, находящегося в розыске в России.
Вчера в Актобе стражи порядка задержали гражданина России, которого 24 года разыскивают по подозрению в тройном убийстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037603-nahodyaschegosya-v-rozyske-inostrantsa-zaderzhali-v-taldykorgane/