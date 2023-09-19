Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Молодые люди на авто заблокировали проезд по БАКАД (видео)

Опубликовано:

Автомобили заблокировали проезд по БАКАД
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

В социальных сетях появилось видео, снятое на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). На кадрах видно, как молодые люди на автомобилях заблокировали движение на скоростном автобане. На ситуацию отреагировали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На распространяемых кадрах видно, как несколько машин выстроились в ряд и перегородили дорогу остальным автомобилям.

"БАКАД. Когда это все прекратиться? Жесть! Что за люди?" - отмечается в публикации в соцсети.

На видео обратили внимание в ДП Алматинской области.

"Начальником ДП Алматинской области, полковником полиции Бауржаном Аленовым в УМПС ДП дано специальное указание по установлению личностей нарушителей.

По результатам указанных мероприятий нарушители будут привлечены к административной ответственности. Иная информация будет предоставлена дополнительно", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) - автодорога, предназначенная для разгрузки Алматы от транзитного транспорта. Проходит по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области.

Строительство трассы началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют в 2021 году, однако это произошло лишь 16 июня 2023 года.

Протяженность дороги составляет 66 километров, она разделена на три полосы с каждой стороны, ограничение скорости - 120 км/ч. Здесь запланировано безостановочное движение с системой динамического взвешивания, а также 24 арки контроля с камерами видеонаблюдения. Проезд по БАКАД платный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037236-molodye-lyudi-na-avto-zablokirovali-proezd-po-bakad-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.