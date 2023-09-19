Молодые люди на авто заблокировали проезд по БАКАД (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). На кадрах видно, как молодые люди на автомобилях заблокировали движение на скоростном автобане. На ситуацию отреагировали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На распространяемых кадрах видно, как несколько машин выстроились в ряд и перегородили дорогу остальным автомобилям.

"БАКАД. Когда это все прекратиться? Жесть! Что за люди?" - отмечается в публикации в соцсети.

На видео обратили внимание в ДП Алматинской области.

"Начальником ДП Алматинской области, полковником полиции Бауржаном Аленовым в УМПС ДП дано специальное указание по установлению личностей нарушителей.

По результатам указанных мероприятий нарушители будут привлечены к административной ответственности. Иная информация будет предоставлена дополнительно", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) - автодорога, предназначенная для разгрузки Алматы от транзитного транспорта. Проходит по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области.

Строительство трассы началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют в 2021 году, однако это произошло лишь 16 июня 2023 года.

Протяженность дороги составляет 66 километров, она разделена на три полосы с каждой стороны, ограничение скорости - 120 км/ч. Здесь запланировано безостановочное движение с системой динамического взвешивания, а также 24 арки контроля с камерами видеонаблюдения. Проезд по БАКАД платный.