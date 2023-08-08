Предполагаемого дроппера с крупной суммой денег задержали в Астане

Задержанный. Фото: polisia.kz

В Астане задержали мужчину, который, как предполагают полицейские, был "курьером" у мошенников, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В минувшую субботу, 5 августа, в Старогородской отдел полиции Темиртау обратилась 75-летняя женщина. Она заявила, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, который сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и для отвода от ответственности нужны деньги.

Затем, как заявила пострадавшая, передал трубку женщине, голос которой был похож на голос ее дочери. Та умоляла мать помочь ей.

Пенсионерка призналась звонившему, что у нее есть сбережения в размере 19 тыс. евро и почти 15 тыс. долларов. Мужчина сообщил, что отправит "курьера" за деньгами, а после разговор закончился.

Предполагаемого "курьера" удалось задержать в Астане - у молодого парня с собой были около 18 тыс. евро и 115 тыс. тенге. Его задержали при отправке денег через банкомат.

Подозреваемым оказался 19-летний житель Тараза. В МВД отмечают, что задержанный понимал, каким путем достаются денежные средства. Сейчас полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин высказался о выявлении подобных случаев.

"С начала текущего года на территории города Караганды зарегистрировано более 80 фактов мошенничества, совершенных под предлогом увода от уголовной ответственности за ДТП. Принятыми мерами за совершение указанных преступлений задержаны 27 лиц, из них 5 несовершеннолетних и 13 таксистов", - заявил замначальника областного ДП.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Отметим, что дропперами называют участников преступных групп, в задачи которых входит сбор денежных средств у обманутых пенсионеров и дальнейшая их отправка адресату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031627-predpolagaemogo-uchastnika-gruppy-moshennikov-zaderzhali-s-krupnoy-summoy-deneg-v-astane/