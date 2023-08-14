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Забрал деньги у трех пенсионеров: предполагаемого дроппера задержали в Астане

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Подозреваемый попал на видео с камеры наблюдения
Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

Мужчину, который может оказаться дроппером, задержали в Астане - предполагается, что он забрал деньги у трех пенсионеров из Степногорска, сообщается на официальном медиапортале МВД Рolisia.kz.

В субботу, 12 августа, в управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества.

Во всех случаях потерпевшими оказались пенсионеры в возрасте 70 и 83 лет.

Как отметили в полиции, показания заявителей так же оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали или совершили дорожно-транспортные происшествия, мошенники просили определенную сумму денег за положительное решение вопроса.

По словам стражей порядка, встревоженные пожилые люди, не раздумывая, отдавали накопленные деньги: в двух случаях по миллиону тенге и в третьем – 1,2 млн тенге.

"Забирал эти деньги задержанный, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент. Как было установлено в ходе следствия, подробные инструкции о том, где забрать деньги и в какое время, дроппер получал от своего работодателя, при этом, понимал, что совершает преступление", - говорится в сообщении.

По всем трем фактам полицейские проводят досудебные расследования по ст. 190 ч.2 УК РК “Мошенничество”.

Отметим, дропперами называют участников преступных групп, в задачи которых входит сбор денежных средств у обманутых пенсионеров и дальнейшая их отправка адресату.

Напомним, на днях предполагаемого дроппера с крупной суммой денег так же задержали в Астане - у молодого парня с собой были около 18 тыс. евро и 115 тыс. тенге. Его задержали при отправке денег через банкомат. Жертвой мошенников стала пожилая женщина.

До этого 29 июля сотрудниками CyberPol ДП ЗКО совместно с коллегами из Кокшетау в Уральске задержан еще один предполагаемый дроппер - 24-летний мужчина, уроженец Москвы.

Похожая ситуация произошла в июне в Алматы - мужчина забрал у 79-летней бабушки 1,2 млн тенге, обманув ее, что эта сумма нужна для проведения операции дочери после ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032449-zabral-dengi-u-treh-pensionerov-predpolagaemogo-droppera-zaderzhali-v-astane/

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