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30 лет независимости Казахстана

Больше десятка пакетов с мефедроном нашли в машине у алматинца

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

В Алматы полиция задержала 29-летнего мужчину, в машине у которого нашлось 12 пакетов с мефедроном, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Стражи порядка задержали 29-летнего алматинца, преступная деятельность которого, по данным МВД, подтверждена результатами оперативных и специальных мероприятий.

Сообщается, что гражданина Ж. 1994 года рождения подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 УК РК – "Незаконное хранение, перевозка, распространение (путем закладок) наркотических средств".

"При проведении санкционированного обыска его автомашины в дорожной сумке было обнаружено 12 прозрачных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. Гражданин Ж. пояснил, что изъятое вещество является мефедроном. Мужчина также признался, что занимается закладкой наркотиков", – заявил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Отмечается, что сейчас оперативники устанавливают канал поставки наркотиков в Алматы.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Напомним, что еще в марте этого года уже бывший глава МВД Марат Ахметжанов рассказывал, почему в Казахстане ухудшилась ситуация с наркотиками.

По его словам, в целом на наркоситуацию в стране влияют три основных фактора.

"Первое – это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе – сырьевая база каннабиса в южных регионах: Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – говорил он.

При этом в июле сообщалось, что КНБ "накрыл" в Алматы две нарколаборатории, внутри которых правоохранители застали людей за работой.

А несколько дней назад мы рассказывали, что нарколаборатория была организована в одном из многоквартирных домов Алматы.

При этом вчера стражи порядка показали, кого ищут в Алматы по подозрению в наркопреступлениях, и попросили сообщить, если кому-то известно, где находятся эти люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036814-almatintsa-zaderzhali-s-mefedronom-v-mashine-politsiya-ischet-kanal-postavki-narkotikov/

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