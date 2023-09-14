Полиция Алматы опубликовала имена и фото разыскиваемых подозреваемых
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Cтражи порядка показали, кого ищут в Алматы по подозрению в наркопреступлениях, и попросили сообщить, если кому-то известно, где находятся эти люди, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Сообщается, что подразделение по противодействию наркопреступности ДП Алматы разработало фотодосье на людей, которые разыскиваются органами внутренних дел по подозрению в совершении наркопреступлений.
При этом, как отметил замначальника алматинского ДП Дидар Аханов, ранее подобная практика вводилась для розыска подозреваемых воров-карманников.
"Информационные плакаты рубрики "Вор не дремлет" с изображением "щипачей" оперативники расклеивали в общественных местах. К слову, эта мера общественного порицания возымела положительный эффект: некоторые любители легкой наживы перестали воровать только лишь потому, что им стыдно перед своими родными и знакомыми", – заявил полицейский.
Сегодня, по его словам, по аналогичному механизму обнародован список предполагаемых наркопреступников.
"Очень важно, чтобы граждане не оставались безучастны, и, в случае опознания и владения информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщали об этом в полицию. Поимка уголовных преступников – дело времени", – подчеркнул Дидар Аханов.
Напомним, что еще в марте этого года уже бывший глава МВД Марат Ахметжанов рассказывал, почему в Казахстане ухудшилась ситуация с наркотиками.
По его словам, в целом на наркоситуацию в стране влияют три основных фактора.
"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – говорил он.
При этом в июле сообщалось, что КНБ накрыл в Алматы две нарколаборатории, внутри которых правоохранители застали людей за работой.
А несколько дней назад мы рассказывали, что нарколаборатория была организована в одном из многоквартирных домов Алматы.
Также добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036647-politsiya-almaty-opublikovala-imena-i-foto-razyskivaemyh-podozrevaemyh/