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30 лет независимости Казахстана

Вейпами нелегально торговали со склада в Алматы, изъято продукции на 80 млн тенге

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Мужчины на складе
Склады с нелегальной оптовой продажей вейпов. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов). Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Как рассказали в агентстве, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории мегаполиса установлены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет.

"В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время начато досудебное расследование.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Также в АФМ обратились к родителям и напомнили, что, согласно заключениям ученых, употребление вейпов негативно сказывается на здоровом развитии подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.

"Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мужчина получил год ограничения свободы за незаконный ввоз на территорию Казахстана электронных сигарет и вейпов в Жамбылской области.

Позже вейпы весом около 156 тонн и стоимостью 6,1 млрд тенге изъяли на таможенном посту "Алаколь" в области Жетісу на границе с Китаем.

Между тем в начале августа стало известно, что вейпы полностью запретят в Казахстане. Глава Минфина подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

Добавим, что по информации РИА Новости, электронная сигарета, парогенератор, вапорайзер или вейп представляет собой устройство для курения, в котором вместо табака используются картриджи со специальной жидкостью. Активируется он за счет нажатия кнопки, которая запускает процесс выработки высокодисперсного аэрозоля. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает ее пары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033741-na-summu-svyshe-80-mln-tenge-sklady-s-nelegalnoy-optovoy-prodazhey-veypov-obnaruzhili-v-almaty/

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