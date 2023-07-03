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Вейпы на 6 млрд тенге изъяли на границе Казахстана с Китаем

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Вейпы в коробках
Изъятый груз. Фото: КГД МФ РК

Вейпы весом около 156 тонн и стоимостью 6,1 млрд тенге изъяли на таможенном посту "Алаколь" в Жетысуской области на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, в Жетысуской области пресечен факт незаконного ввоза одноразовых электронных сигарет, жидкостей и аксессуаров к электронным сигаретам.

Так, с 1 по 6 марта 2023 года на таможенный пост "Алаколь" прибыли 8 автотранспортных средств из КНР.

Однако в нарушение ст.154 Таможенного кодекса перевозчик своевременно не уведомил таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС и не представил документы на груз. За данные нарушения его привлекли к административной ответственности по ст.524 и ст.531 КоАП РК.

При проведении досмотра были обнаружены электронные сигареты (вейпы) весом 155,8 тонн. Специалисты заключили, что общая стоимость товара составила 6,1 млрд тенге, а предполагаемая сумма таможенных платежей и налогов - 1,9 млрд тенге.

Изъятые на границе с Казахстаном вейпы
Изъятый груз. Фото: КГД МФ РК

Материалы переданы в ДЭР по Жетысуской области для проведения дальнейших процессуальных действий.

Добавим, что согласно ст.524 КоАП РК неуведомление органа государственных доходов при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза о прибытии путем непредставления документов в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей. 

А в соответствии со ст.531 КоАП РК нарушение порядка совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки товаров, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан требований по помещению товаров под таможенную процедуру, месту и времени совершения таможенных операций, а также условий применения первоочередного порядка помещения отдельных категорий товаров под таможенную процедуру, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027325-veypy-na-6-mlrd-tenge-izyali-na-granitse-kazahstana-s-kitaem/

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