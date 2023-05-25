Казахстанец получил срок за контрабанду вейпов почти на 50 млн тенге

Незаконный груз. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Мужчина получил год ограничения свободы за незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан электронных сигарет и вейпов в Жамбылской области, передает официальный Telegram-канал АФМ.

Сообщается, что сотрудники Департамента АФМ по Жамбылской области задержали два автотранспортных средства, которые перевозили электронные сигареты и вейпы, при попытке пересечения государственной границы.

Как отметил замглавы Департамента экономических расследований по Жамбылской области Алтынбек Тасыбаев, незаконный ввоз товара из Кыргызстана в Казахстан был пресечен в августе 2022 года на КПП "Айша Биби".

"В ходе досмотра грузовых отсеков обнаружены почти 50 тыс. штук вейпов без разрешительных и сопроводительных документов. Оценочная стоимость обнаруженной продукции составила почти 50 млн тенге", – сообщили правоохранители.

Подчеркивается, что решением суда обнаруженные электронные сигареты подлежат уничтожению ввиду несоответствия ГОСТу.

Гражданин, который незаконно ввез на территорию РК указанный товар был осужден на один год ограничения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе представители КНБ сообщали о пресечении незаконного вывоза из Казахстана крупной партии сигарет.

Тогда при досмотре грузовика на границе Казахстана и России были обнаружены 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов.

В середине апреля там же был задержан грузовик с контрабандными сигаретами на 11 млн тенге.

Ранее в Казахстане предложили полностью запретить продажу вейпов.

"Нынешняя эпидемия зависимости от электронных сигарет растет с прогрессивной скоростью. По мнению экспертов в области здравоохранения, электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты. Электронные сигареты разрушают легкие человека", – заявляла депутат Нургуль Тау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022012-kazahstanets-poluchil-srok-za-kontrabandu-veypov-pochti-na-50-mln-tenge/