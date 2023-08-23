Алматинцы захотели недорогое авто, доверились знакомому и попались на обман

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Нескольким алматинцам пообещали помочь приобрести недорогие автомобили, а затем обманули. Подозреваемым оказался житель Алматинской области, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Нескольких алматинцев, которые хотели купить недорогие машины, обманули.

Подозреваемым в данном уголовном деле, зарегистрированном в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК, оказался 36-летний житель Алматинской области – гражданин Ж..

"Согласно обстоятельствам дела, фигурант путем обмана и злоупотреблением доверия своих знакомых под предлогом покупки недорогих автомашин, завладел их денежными средствами.

В настоящее время установлено пять аналогичных эпизодов. Подозреваемый свою вину признал полностью. Он находится под стражей", – сказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В полиции добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Недавно в Алматы задержали женщину, подозреваемую в обмане гражданина. По версии полиции, она выдавала себя за сотрудника правоохранительного блока и обещала помочь с получением квартиры по госпрограмме.

Согласно части 3 статьи 190 УК, мошенничество наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033634-almatintsy-zahoteli-nedorogoe-avto-doverilis-znakomomu-i-popalis-na-obman/